В Кыргызстане начался этап учений разведчиков ОДКБ "Поиск-2024"

Здесь не так, как в Республике Беларусь - нет болот, лесов. Одни пустыни, горы, поэтому очень сложно передвигаться, приходится прикладывать большие усилия, однако ко всему этому бойцы готовы. Проводилась непосредственная общая подготовка.

Курсант Военной академии Беларуси