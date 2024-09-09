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В Кыргызстане начался этап учений разведчиков ОДКБ "Поиск-2024"

В Кыргызстане стартовал этап практических действий специального учения с силами и средствами разведки вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2024".

Подразделения выведены в горные районы Иссык-Кульской области Кыргызстана. Разведчикам предстоит вести поиск, осуществлять обнаружение различных объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также осуществлять корректировку огня средств поражения.

Задачи выполняются с использованием различных беспилотников, тепловизоров и новейших средств связи. В учении также участвуют лучшие курсанты факультета военной разведки Военной академии Беларуси.

Здесь не так, как в Республике Беларусь - нет болот, лесов. Одни пустыни, горы, поэтому очень сложно передвигаться, приходится прикладывать большие усилия, однако ко всему этому бойцы готовы. Проводилась непосредственная общая подготовка.
Курсант Военной академии Беларуси

В маневрах "Взаимодействие-2024", в рамках которых и проходит "Поиск", участвуют военные контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Согласно тактическому замыслу, военные пяти стран отрабатывают совместные действия при проведении спецоперации по разрешению вооруженного конфликта в Центральной Азии.

Всего в маневрах примут участие более 5 тыс. человек и свыше 900 единиц военной техники.

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