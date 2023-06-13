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В Кыргызстане впервые стартуют Дни культуры Беларуси

Кыргызстан знакомится с белорусским искусством - в Бишкеке впервые стартуют Дни культуры Беларуси. Запланировано проведение Дней белорусского кино, выставки элементов нематериального культурного наследия Беларуси - мы привезли традиции ажурного ткачества Городокского района и традиционное искусство рисованных ковров Витебского Поозерья. Делегация уже осваивается и делится местным гостеприимством в соцсетях. Культурный диалог как один из связующих элементов дипломатии позволяет лучше узнать друг друга.

Артисты из Беларуси с гала-концертом выступят на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета.

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