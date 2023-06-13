3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Кыргызстане впервые стартуют Дни культуры Беларуси
Кыргызстан знакомится с белорусским искусством - в Бишкеке впервые стартуют Дни культуры Беларуси. Запланировано проведение Дней белорусского кино, выставки элементов нематериального культурного наследия Беларуси - мы привезли традиции ажурного ткачества Городокского района и традиционное искусство рисованных ковров Витебского Поозерья. Делегация уже осваивается и делится местным гостеприимством в соцсетях. Культурный диалог как один из связующих элементов дипломатии позволяет лучше узнать друг друга.
Артисты из Беларуси с гала-концертом выступят на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все