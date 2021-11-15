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В лагерь беженцев доставили очередную партию дров и цистерны с водой

Сегодня утромв лагерь беженцев на границе доставилиочередную партию дров и цистерны с водой.

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