В лагерь для беженцев уже доставили детское питание, в том числе пюре, сок, фрукты и сладости. Также установлены палатки, где можно согреться. С минуты на минуту начнут выдавать еду остальным людям - в первую очередь накормят женщин. Наши корреспонденты работают на месте (видео).

