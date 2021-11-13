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В лагерь для беженцев уже доставили детское питание, в том числе пюре, сок, фрукты и сладости

В лагерь для беженцев уже доставили детское питание, в том числе пюре, сок, фрукты и сладости. Также установлены палатки, где можно согреться. С минуты на минуту начнут выдавать еду остальным людям - в первую очередь накормят женщин. Наши корреспонденты работают на месте (видео).

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