В лагере беженцев мигранты собираются в группы и обсуждают свои дальнейшие планы

Сейчас есть возможность в прямом эфире вывести картинку с камер коллег телекомпании "Мир". На ней видно, что происходит в эти минуты в лагере беженцев. Видно некоторое движение, оживление, мигранты собираются в группы и обсуждают свои дальнейшие планы.