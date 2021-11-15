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В лагере беженцев мигранты собираются в группы и обсуждают свои дальнейшие планы

Сейчас есть возможность в прямом эфире вывести картинку с камер коллег телекомпании "Мир". На ней видно, что происходит в эти минуты в лагере беженцев. Видно некоторое движение, оживление, мигранты собираются в группы и обсуждают свои дальнейшие планы.

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