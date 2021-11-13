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В лагере беженцев заработал генератор

Теперь там есть электричество, люди могут подзарядить телефоны. Несколько грузовиков доставили теплые вещи - одежду, обувь, одеяла. Формировали груз неравнодушные люди и общественные организации со всей страны.

Уже начали раздавать еду. За ситуацией следит наша съемочная группа. Рассказывает Юрий Шевчук.

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