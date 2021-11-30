В лагере беженцев заработал стационарный медпункт, а вывозной рейс иракской авиакомпании вновь отменен

Стационарный медицинский пункт заработал в транспортно-логистическом центре. Раньше тут дежурили экипажи скорой помощи. С учетом погоды и частых обращений к врачам было решено развернуть кабинеты приема на месте. Здесь можно померить давление, температуру, проверить легкие, а также получить лекарства. По данным Минздрава Беларуси, к медикам ежедневно обращаются сотни беженцев. В отдельных случаях людей отвозят в стационар.

Тем временем беженцы, которых разместили в ближайших санаториях, уже покинули Беларусь. "Иракские авиалинии" вывезли на родину более 1 900 человек. На 29 и 30 ноября были запланированы новые вывозные рейсы, но оба они отменены. Как пояснили в иракской авиакомпании, рейс в Эрбиль отложен до четверга, чтобы набрать на него как можно больше пассажиров.