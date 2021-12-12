ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В лагере на белорусско-польской границе по-прежнему остаются около тысячи беженцев

Они уже устали ждать, когда же Европейский союз проявит снисхождение. Все, кто разочаровался в европейской мечте, имеют возможность выехать на родину. Как сообщили в посольстве Ирака, эвакуационными рейсами домой доставили уже более 3,5 тысячи человек. Белорусы уговаривают всех, кто остался в логистическом центре, тоже отправиться на родину. Но насильно никого не заставляют. Многие семьи, посоветовавшись с родственниками, принимают, на их взгляд, единственно правильное решение - собирают чемоданы. Но есть и те, кто намерен идти до конца и попасть в Германию. Им просто некуда возвращаться.

Белорусы со своей стороны делают все возможное, чтобы поддержать людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. В лагере есть крыша над головой, горячее питание, теплые вещи, работает медицинский пункт. Доставляется гуманитарная помощь из всей страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все