В лагерях отдохнут более 60 тыс. школьников Минской области
Кроме спортивного направления, для детей лингвистические, экологические и военно-патриотические отряды. Сезон летнего оздоровления детей стартовал по всей Минской области. Насыщенную программу подготовили более тысячи лагерей. Там отдохнут свыше 60 тысяч школьников центрального региона. О форматах летних каникул - Елена Витко.
Свет! Камера! Мотор! Такой видеопродакшн развернулся на базе первой Вилейской гимназии. Здесь работает лагерь дневного пребывания. Один из отрядов профильный - для будущих медиазвезд. Ученики 5-8-х классов знакомятся с профессией гида и блогерскай деятельностью.
Мы решили объединить два этих направления, т. к. экскурсии - это всегда интересно. Мы сотрудничаем с краеведческим музеем, они наши партнеры. И мы поставили перед собой цель - подготовить для них журналистов-экскурсоводов. И вторая цель пошла от детей. Они хотели научиться хорошему блогингу.
Мне очень нравится быть в лагерях. И я выбрала именно этот лагерь, потому что я снимаю очень долго в TikTok и хочу снимать на YouTube. Мне нравится все снимать, монтажировать еще и выкладывать это в соцсети.
Всего в лагере сейчас отдыхают более 100 человек. Младшие школьники, например, в интерактивной форме изучают правила безопасности. Через игру и чтение детских журналов тренируют язык. Для старшеклассников организуют трудовой отряд, скоро откроется также мобильный палаточный лагерь. Свой формат найдет каждый.
Я хочу постоянно участвовать в лагере, потому что лагерь - это самое хорошее развлечение для лета. Это лучше, чем дома быть просто. Лагерь мне очень нравится, тут прикольно. Мы ходим на разные мероприятия. Например, в кино, в бассейн ходили один раз.
Лето и каникулы - самая долгожданная пора. И, конечно, педагогический коллектив очень ответственно готовится к этому мероприятию, к оздоровительной кампании. На протяжении всех трех месяцев созданы условия для всестороннего организованного досуга. Основа оздоровления, безусловно, это спорт. Второе направление - развлекательно-эстетическое.
Музыкальные инструменты, хореография, рисование. Каникулы - идеальное время, чтобы продолжить заниматься любимым делом или освоить новое хобби. А лагерь - дополнительная площадка для творчества.
Арт-пространство или IT-инкубатор, экологические, туристические, лингвистические кемпы - профилей много. Только в Минской области в этом сезоне более тысячи оздоровительных лагерей.
Лето патриотов
Ключевая направленность оздоровительной кампании нашей области - это "Лето патриотов". В оздоровительных лагерях будут организованы программы патриотического воспитания детей. Пройдут мероприятия, приуроченные к Году исторической памяти, ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Утвержден перечень посещения детьми культурно-исторических мест, возложения цветов к обелискам.
В Минском районе военно-патриотический профиль организуют совместно с армейской частью 3310. "Дислокация" - лагерь "Белые росы". Всего же запланировано 5 тематических заездов.
Первая смена лидерская - в лагерь приехали самые активные пионеры и октябрята Минского района. Всего около 200 человек. В их расписании флешмобы и квесты, спортивные турниры и пленэры.
Карина Коптур приехала сюда вместе с подругами-одноклассницами и сразу же включилась в летние активности. Наконец сбылась мечта: первые каникулы в лагере.
Очень хотела попасть в лагерь, подружиться с новыми детьми. Мне очень понравились вожатые, потому что они хорошие, дружные, веселые.
Очень большая, кропотливая работа была проделана по подготовке оздоровительного лагеря "Белые росы". В этом году провели косметический ремонт почти во всех комнатах и помещениях. Был сделан фасад, он вот так преобразился - яркий, красочный. Проведена закупка оборудования, обновили пищеблок. Провели работу по подбору кадров. В этой смене у нас работает студотряд от БГУ. У них здесь практика.
Только в этом стационарном лагере за сезон планируют оздоровить около 900 детей. Всего же в Минской области путевку в лето получат почти 63 тысячи школьников.
