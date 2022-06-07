В лагерях отдохнут более 60 тыс. школьников Минской области

Кроме спортивного направления, для детей лингвистические, экологические и военно-патриотические отряды. Сезон летнего оздоровления детей стартовал по всей Минской области. Насыщенную программу подготовили более тысячи лагерей. Там отдохнут свыше 60 тысяч школьников центрального региона. О форматах летних каникул - Елена Витко.

Свет! Камера! Мотор! Такой видеопродакшн развернулся на базе первой Вилейской гимназии. Здесь работает лагерь дневного пребывания. Один из отрядов профильный - для будущих медиазвезд. Ученики 5-8-х классов знакомятся с профессией гида и блогерскай деятельностью.

Мы решили объединить два этих направления, т. к. экскурсии - это всегда интересно. Мы сотрудничаем с краеведческим музеем, они наши партнеры. И мы поставили перед собой цель - подготовить для них журналистов-экскурсоводов. И вторая цель пошла от детей. Они хотели научиться хорошему блогингу. Елена Гулецкая, учительница русского языка и литературы, руководитель научного общества гимназистов "Шаг в науку" Вилейской гимназии № 1 "Логос"

Мне очень нравится быть в лагерях. И я выбрала именно этот лагерь, потому что я снимаю очень долго в TikTok и хочу снимать на YouTube. Мне нравится все снимать, монтажировать еще и выкладывать это в соцсети. Иван Волынец и Анастасия Кветкевич, учащиеся Вилейской гимназии № 1 "Логос"

Всего в лагере сейчас отдыхают более 100 человек. Младшие школьники, например, в интерактивной форме изучают правила безопасности. Через игру и чтение детских журналов тренируют язык. Для старшеклассников организуют трудовой отряд, скоро откроется также мобильный палаточный лагерь. Свой формат найдет каждый.

Я хочу постоянно участвовать в лагере, потому что лагерь - это самое хорошее развлечение для лета. Это лучше, чем дома быть просто. Лагерь мне очень нравится, тут прикольно. Мы ходим на разные мероприятия. Например, в кино, в бассейн ходили один раз. София Шершнева и Анна Хорошко, учащиеся Вилейской гимназии № 1 "Логос"

Лето и каникулы - самая долгожданная пора. И, конечно, педагогический коллектив очень ответственно готовится к этому мероприятию, к оздоровительной кампании. На протяжении всех трех месяцев созданы условия для всестороннего организованного досуга. Основа оздоровления, безусловно, это спорт. Второе направление - развлекательно-эстетическое.





Музыкальные инструменты, хореография, рисование. Каникулы - идеальное время, чтобы продолжить заниматься любимым делом или освоить новое хобби. А лагерь - дополнительная площадка для творчества.

Арт-пространство или IT-инкубатор, экологические, туристические, лингвистические кемпы - профилей много. Только в Минской области в этом сезоне более тысячи оздоровительных лагерей.

Лето патриотов

Ключевая направленность оздоровительной кампании нашей области - это "Лето патриотов". В оздоровительных лагерях будут организованы программы патриотического воспитания детей. Пройдут мероприятия, приуроченные к Году исторической памяти, ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Утвержден перечень посещения детьми культурно-исторических мест, возложения цветов к обелискам.

В Минском районе военно-патриотический профиль организуют совместно с армейской частью 3310. "Дислокация" - лагерь "Белые росы". Всего же запланировано 5 тематических заездов.

Первая смена лидерская - в лагерь приехали самые активные пионеры и октябрята Минского района. Всего около 200 человек. В их расписании флешмобы и квесты, спортивные турниры и пленэры.

В лагерях отдохнут более 60 тыс. школьников Минской области

Карина Коптур приехала сюда вместе с подругами-одноклассницами и сразу же включилась в летние активности. Наконец сбылась мечта: первые каникулы в лагере.

Очень хотела попасть в лагерь, подружиться с новыми детьми. Мне очень понравились вожатые, потому что они хорошие, дружные, веселые. Карина Коптур, ученица Сеницкой средней школы имени Янки Купалы





Очень большая, кропотливая работа была проделана по подготовке оздоровительного лагеря "Белые росы". В этом году провели косметический ремонт почти во всех комнатах и помещениях. Был сделан фасад, он вот так преобразился - яркий, красочный. Проведена закупка оборудования, обновили пищеблок. Провели работу по подбору кадров. В этой смене у нас работает студотряд от БГУ. У них здесь практика. Илона Шелкович, начальник отдела социальной и воспитательной работы управления по образованию Минского райисполкома





Только в этом стационарном лагере за сезон планируют оздоровить около 900 детей. Всего же в Минской области путевку в лето получат почти 63 тысячи школьников.