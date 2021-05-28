3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
В Риге попытались вернуть флаг Беларуси на законное место
В Риге группа граждан предприняла попытку вернуть белорусский государственный флаг на официальный флагшток чемпионата мира по хоккею. Кроме того, участники акции посредством транспарантов грубо, но точно оценили поступок рижского мэра. Полиция, однако, не позволила вернуть национальное знамя на его законное место. Обошлось без столкновений и задержаний.
Новости по теме:
- В Рижской думе поступок с белорусским государственным флагом назвали необдуманным и недальновидным
- Международная федерация хоккея выступила с заявлением - в Риге снимают флаги IIHF
- Президент Федерации хоккея Латвии выразил поддержку белорусской стороне
- Р. Фазель: Мэр Риги устроил политическую сцену перед выборами
- В Риге среди флагов чемпионата мира по хоккею флаг Беларуси заменили БЧБ-полотнищем