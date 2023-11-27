В латвийском пункте пропуска "Патерниеки" силовики сопредельного государства пытались завербовать пересекающего границу мужчину

Европа продолжает показывать не самые лицеприятные стороны мнимой демократии. На виду у всего мира латвийские, литовские, польские силовики расправляются с беженцами.

По указке кураторов на границе с Беларусью возводятся заборы, а на месте некогда оживленных пунктов пропуска появляются блокпосты из бетонных плит. При этом западные политики нагло врут и обвиняют во всем происходящем нашу открытую и миролюбивую страну. Придумывают вбросы и всяческие небылицы, ограничивая своих же людей в просмотре русскоязычных программ и передвижении через границу, опасаясь, а вдруг люди прознают, что "тот самый белорусский режим" окажется куда человечнее их так называемой демократии.

Помните самую популярную страшилку Запада, еще со старта безвиза, что "как только пересечете границу, вас обязательно завербуют"? И ведь неспроста предупреждали, забыв уточнить, что "предложение о сотрудничестве" навязывать будут европейские спецслужбы, не чураясь психологического давления и угроз. Да таких, что, опасаясь за свою жизнь, гражданину государства - члена ЕС, придется бежать в Беларусь, бросив на территории чужой страны и авто, и документы. Вопиющий случай произошел в латвийском пункте пропуска "Патерниеки", где силовики сопредельного государства пытались завербовать пересекающего границу мужчину. Подробности в репортаже Марины Романовской.

"Он бежал и схватился за свою кобуру. И сказал, что будет применять оружие. На что я ответил, мол, попробуй", - сказал мужчина.

Каким был бы исход истории, если бы мужчина не успел добежать долинии государственнойграницы,когдасиловик чужого государства угрожал применить оружие, - остается только догадываться.

Ужевпункте пропуска "Григоровщина"мужчина,гражданинШвеции, с корнями из Беларуси,который долгое время проживал за границей,рассказал, в какиеопасныеигры его пытались вовлечьспецслужбыЛатвии, как людей "обрабатывают" икакзаложниками оказываютсяв том числеите, кто отказался"посотрудничать". Это и естьта самая "демократия"?

"Сотрудник отдал мне документы, только два листика, остальные не отдал. У меня в руках были только техосмотр и зеленая карта. Затем он пригласил меня на углубленную проверку. Наезд пошел прямо с порога, со старта. Женщина вся в штатском. Я ее попросил представиться, объяснить, кто она. На что она ответила, что не обязана ничего говорить, на вопросы здесь должен отвечать я. Я попросил предоставить представителя со стороны Швеции или Беларуси, но эту просьбу отклонили", - рассказал мужчина о ситуации в пункте пропуска на границе с Латвией.

Чем "женщине в штатском" приглянулся мужчина,которыйчасто бывает и в Беларуси, и в Европе?Исходя из заданных ею вопросов,в которых ключевые слова "информация" и "сотрудничество",интерес,по всей видимости,рабочий.Как и схема по вербованию людей прямо в пункте пропуска, где документы на руках, а человек ограничен в передвижении. Такое вот европейское гостеприимство. А судяпо наличию очереди в "тот самый кабинет, где проходит углубленная проверка", оказывать психологическое давление на людей, пересекающих границу, для латвийских силовиков в порядке вещей.

А теперь вспомните самыепопулярныестрашилки про "вербовку, режим и всевозможные провокации", которые о Беларуси придумала Европа с подачисвоихгоспод, как только в нашу страну хлынул поток безвизовых туристов.При этом Прибалтика и Польшаустроилибеспредел на границе с очередями, шлагбаумами,ограничениями на ввоз товаров, подкрепив все это еще и действиями силовиков, которыесклоняют граждан иностранных государств к "сотрудничеству".

Неизвестная женщина предложила ему сотрудничество. Она представилась сотрудницей миграционной службы, однако подтверждающих документов не предоставила. Мужчина понял, что ему необходимо принять меры для оставления латвийского пункта пропуска. При этом в сопредельном пункте пропуска "Патерниеки" у мужчины остались документы, машина, денежные средства. Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда

Испытавна себе психологические методы работы западных силовиков, мужчина не стал дожидаться развития событий и проверять, на что еще они способны после звонка "наверх". А за примерами и ходить далеко не нужно: расправа с беженцами прямо на границе в Европе уже вышла за рамки и гуманности, и разума.

"Они там долго не думают, вызывают полицию, надевают наручники. Я сказал, что пойду за человеком из Беларуси, представителя приведу. Пограничник сказал, что не пустит. А женщина, которая забрала документы, сказала, мол, приводи кого хочешь. Ну, я тихонько и пошел", - продолжил рассказывать мужчина.

Вот она - реальная картина, как работает сопредельная сторона. Латвийские силовики вербуют людей, пересекающих границу. Цель, конечно, понятна - получение информации и дальнейшее сотрудничество. А теперь только представьте, чтодолжно происходить за закрытой дверью, после чего взрослый человек в буквальном смысле вынужден бежать, бросив документы и авто.