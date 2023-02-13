В Лельчицком районе горел частный дом - хозяйка погибла

В Лельчицком районе на пожаре частного дома погибла его хозяйка, сообщает БелТА.

Информация о пожаре поступила спасателям 12 февраля около 11:30. Горел дом в деревне Чемерное Лельчицкого района. Огнем повреждено потолочное перекрытие и имущество в кирпичном доме. Работники МЧС обнаружили обгоревшее тело хозяйки дома на полу в комнате.

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

