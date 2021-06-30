В Лельчицком районе открыли новый комплекс пограничной заставы

Сегодня мы ввели заставу 21-го века. Эта застава строилась по программе Союзного государства. Взяли лучшее, что есть в Беларуси, России, Казахстане, объединили, получили хороший технический комплекс для проживания, для охраны границы и главное - комплексного применения разнородных сил и средств связи.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси