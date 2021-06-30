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В Лельчицком районе открыли новый комплекс пограничной заставы
Новый комплекс пограничной заставы открыли сегодня в Лельчицком районе. Под наблюдением этого охранного рубежа примерно полсотни километров госграницы. На этом участке находится пункт пропуска "Глушкевичи". На вооружении пограничников - современные приборы наблюдения, сигнализационное оборудование, летательные аппараты, квадроциклы и другая спецтехника.
Сегодня мы ввели заставу 21-го века. Эта застава строилась по программе Союзного государства. Взяли лучшее, что есть в Беларуси, России, Казахстане, объединили, получили хороший технический комплекс для проживания, для охраны границы и главное - комплексного применения разнородных сил и средств связи.
В год 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной военнослужащие заставы заложили капсулу времени с посланием стражам границы 2041 года.
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