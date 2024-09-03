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В Лепеле открыли современный спортивно-оздоровительный центр с бассейном

В Лепеле открылся современный спортивно-оздоровительный центр с бассейном. Работы велись по госпрограмме "Физическая культура и спорт".

Также в распоряжении жителей райцентра - тренажерный зал, сауна с купелью и кабинет массажа.

Новый центр станет площадкой для проведения учебно-тренировочных занятий со школьниками и воспитанниками детско-юношеских школ района.

Я уверен, что этот объект станет центром притяжения для жителей Лепеля и района. Очень современный объект, очень уютный внутри и функционально очень продуманный. Это наиважнейшие объекты, которые должны быть в каждом районном центре.
Вячеслав Дурнов, зампредседателя Витебского облисполкома

Также в распоряжении посетителей нового спорткомплекса кафе. Позаботились и о благоустройстве территории - рядом с ярким современным зданием высадили деревья.

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