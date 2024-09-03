В Лепеле открыли современный спортивно-оздоровительный центр с бассейном

Я уверен, что этот объект станет центром притяжения для жителей Лепеля и района. Очень современный объект, очень уютный внутри и функционально очень продуманный. Это наиважнейшие объекты, которые должны быть в каждом районном центре.

Вячеслав Дурнов, зампредседателя Витебского облисполкома