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В Лепеле открыли современный спортивно-оздоровительный центр с бассейном
В Лепеле открылся современный спортивно-оздоровительный центр с бассейном. Работы велись по госпрограмме "Физическая культура и спорт".
Также в распоряжении жителей райцентра - тренажерный зал, сауна с купелью и кабинет массажа.
Новый центр станет площадкой для проведения учебно-тренировочных занятий со школьниками и воспитанниками детско-юношеских школ района.
Я уверен, что этот объект станет центром притяжения для жителей Лепеля и района. Очень современный объект, очень уютный внутри и функционально очень продуманный. Это наиважнейшие объекты, которые должны быть в каждом районном центре.
Также в распоряжении посетителей нового спорткомплекса кафе. Позаботились и о благоустройстве территории - рядом с ярким современным зданием высадили деревья.
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