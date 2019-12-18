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В Лепельском районе расцвел подснежник

В Лепельском районе расцвел подснежник

"Конечно, такому вторичному нехарактерному цветению есть научное объяснение: бутоны у перелески или печеночницы закладываются еще с осени. И в обычные годы их можно найти в крупных почках, которые располагаются в центре розетки листьев, у самой поверхности земли. Причиной их распускания стали метеорологические особенности этого года. Второе цветение обычно связано с жаркой и засушливой погодой в конце весны и начале лета. Можно предположить, что аномально жаркий июнь нынешнего года этому и поспособствовал"

, - пояснили в Березинском биосферном заповеднике.

Если верить прогнозу погоды, в течение недели тепло сохранится. А это значит, что в канун Нового года повстречать подснежники можно не только в сказке.

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