В Лепельском районе расцвел подснежник

"Конечно, такому вторичному нехарактерному цветению есть научное объяснение: бутоны у перелески или печеночницы закладываются еще с осени. И в обычные годы их можно найти в крупных почках, которые располагаются в центре розетки листьев, у самой поверхности земли. Причиной их распускания стали метеорологические особенности этого года. Второе цветение обычно связано с жаркой и засушливой погодой в конце весны и начале лета. Можно предположить, что аномально жаркий июнь нынешнего года этому и поспособствовал"