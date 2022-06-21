В лесах Беларуси до конца лета устранят последствия весенних ураганов

Мы договорились, что "плитные" заводы "Кроноспан", ВМГ, Завод газетной бумаги, которые используют балансную древесину, мы им отгружаем в рамках биржевых контрактов по максимуму. Потому что у них есть площадки с твердым покрытием на своих переработках. И эту древесину мы им вывезем туда. Сегодня они где-то не на 100 % загружены. Чтобы не обременять их финансово, мы дадим им отсрочку платежа, найдем здоровый компромисс.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси