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В лесах Беларуси до конца лета устранят последствия весенних ураганов
Современные технологии и хозяйский подход важны в любой сфере. Еще одна важная отрасль экономики - лесное хозяйство. На проблему наведения порядка в лесах не раз обращал внимание Президент. И сегодня во время выездного мониторинга с участием специалистов Минлесхоза было принято решение продлить сроки устранения последствий ураганов до 1 сентября. Обследованы площадки в Чериковском, Кричевском и Климовичском районах. Всего в Беларуси на учете свыше 31,5 тысячи гектаров поврежденных насаждений. Больше всего пострадал Могилевский регион. Почти 17 тысяч гектаров. Особое внимание сохранности и реализации заготовленной древесины.
Мы договорились, что "плитные" заводы "Кроноспан", ВМГ, Завод газетной бумаги, которые используют балансную древесину, мы им отгружаем в рамках биржевых контрактов по максимуму. Потому что у них есть площадки с твердым покрытием на своих переработках. И эту древесину мы им вывезем туда. Сегодня они где-то не на 100 % загружены. Чтобы не обременять их финансово, мы дадим им отсрочку платежа, найдем здоровый компромисс.
По состоянию на сегодняшнее утро лесхозами страны разработано уже свыше миллиона кубометров поврежденной древесины на площади 18 тысяч гектаров.
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