ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В лесах Беларуси до конца лета устранят последствия весенних ураганов

Современные технологии и хозяйский подход важны в любой сфере. Еще одна важная отрасль экономики - лесное хозяйство. На проблему наведения порядка в лесах не раз обращал внимание Президент. И сегодня во время выездного мониторинга с участием специалистов Минлесхоза было принято решение продлить сроки устранения последствий ураганов до 1 сентября. Обследованы площадки в Чериковском, Кричевском и Климовичском районах. Всего в Беларуси на учете свыше 31,5 тысячи гектаров поврежденных насаждений. Больше всего пострадал Могилевский регион. Почти 17 тысяч гектаров. Особое внимание сохранности и реализации заготовленной древесины.

Мы договорились, что "плитные" заводы "Кроноспан", ВМГ, Завод газетной бумаги, которые используют балансную древесину, мы им отгружаем в рамках биржевых контрактов по максимуму. Потому что у них есть площадки с твердым покрытием на своих переработках. И эту древесину мы им вывезем туда. Сегодня они где-то не на 100 % загружены. Чтобы не обременять их финансово, мы дадим им отсрочку платежа, найдем здоровый компромисс.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси

По состоянию на сегодняшнее утро лесхозами страны разработано уже свыше миллиона кубометров поврежденной древесины на площади 18 тысяч гектаров.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все