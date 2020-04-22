В лесах Беларуси сохраняется пожароопасная ситуация

Чтобы избежать неконтролируемых возгораний, используют новейшие технологии, ситуацию в лесных массивах контролирует квадрокоптер. На каждой ферме есть 30-метровые башни, оснащенные камерами. Радиус обзора составляет до 50 километров, чтобы не упустить даже минимальный дым на горизонте. Кроме того, готово к использованию и противопожарное оборудование - водонасосные машины и ранцевые огнетушители. Сегодня в стране запрещено посещать леса более чем в 70 районах.

