В лесах Беларуси за сутки заблудились 4 человека, нашли только двоих

В Беларуси за сутки в лесах заблудились 4 человека, нашли только двоих. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на оперативные данные МЧС.

С 06:00 13 августа до 06:00 14 августа спасателям поступило три сообщения о четырех пропавших. Люди пропали в лесах Витебской, Гродненской и Могилевской областей.

В поисковых работах были задействованы 14 единиц техники и 501 человек, в том числе 10 единиц техники и 38 работников МЧС. "Спасатели обнаружили двоих человек в Бобруйском районе Могилевской области. Не найдены два человека в Полоцком районе Витебской области и в Сморгонском районе Гродненской области. Их поиски будут продолжены сегодня", - рассказали в МЧС.