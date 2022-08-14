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В лесах Беларуси за сутки заблудились 4 человека, нашли только двоих
В Беларуси за сутки в лесах заблудились 4 человека, нашли только двоих. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на оперативные данные МЧС.
С 06:00 13 августа до 06:00 14 августа спасателям поступило три сообщения о четырех пропавших. Люди пропали в лесах Витебской, Гродненской и Могилевской областей.
В поисковых работах были задействованы 14 единиц техники и 501 человек, в том числе 10 единиц техники и 38 работников МЧС. "Спасатели обнаружили двоих человек в Бобруйском районе Могилевской области. Не найдены два человека в Полоцком районе Витебской области и в Сморгонском районе Гродненской области. Их поиски будут продолжены сегодня", - рассказали в МЧС.
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