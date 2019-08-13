В лесах Минской области можно собирать бруснику

Делать это, конечно, надо способами, которые не наносят вреда ягоднику и не приводят к его уничтожению. В отличие от черники, брусника растет гроздьями и ее очень легко обирать. Она хорошо хранится долгое время и при этом не теряет своих целебных и вкусовых свойств. За природными витаминами в лес отправилась и Наталья Кузьмицкая (видео).



