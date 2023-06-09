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В лесах Минской области пожароопасная ситуация

Пожароопасная ситуация в лесах Минской области. Посещение лесных массивов запрещено. Действует штормовое предупреждение. Все районы на карте центрального региона (за исключением Вилейского) обозначены красным цветом, а значит действует наивысший класс пожарной опасности. Специалисты лесхозов в режиме 24/7 мониторят ситуацию, обновляют песчаные полосы для предотвращения распространения огня. Спасатели также следят за зелеными массивами, проводят с лесхозами совместные рейды, оперативно реагируют на задымление.

На въездах в массивы установлены шлагбаумы и предупредительные таблички. Тому, кто нарушит запрет на посещение лесов, штраф.

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