В лесах Минской области пожароопасная ситуация

Пожароопасная ситуация в лесах Минской области. Посещение лесных массивов запрещено. Действует штормовое предупреждение. Все районы на карте центрального региона (за исключением Вилейского) обозначены красным цветом, а значит действует наивысший класс пожарной опасности. Специалисты лесхозов в режиме 24/7 мониторят ситуацию, обновляют песчаные полосы для предотвращения распространения огня. Спасатели также следят за зелеными массивами, проводят с лесхозами совместные рейды, оперативно реагируют на задымление.