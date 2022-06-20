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В лесах Минской области устраняют последствия урагана

Последствия природной стихии ликвидируют в лесах Минской области. Ураганный ветер прошел полосой по нескольким лесным хозяйствам в мае. Задача - разобрать буреломы, пустить дерево в работу - отсортировать деловую древесину и остатки низкого качества, которые пойдут на заготовку дров и производство паллет. Так, на территории массива Столбцовского лесхоза ежедневно работают более 70 человек. Для оптимизации процесса используют современную лесозаготовительную технику.

Среди наиболее пострадавших участков - Столбцовский, Копыльский, Пуховичский лесхозы. После ветровалов осталось очистить чуть больше тысячи гектаров лесных массивов. Работы планируется завершить до начала июля.

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