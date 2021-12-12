В лесхозах Беларуси готовятся к хвойному ажиотажу

Приближение Нового года с запахом хвои. Вечнозеленые деревья снова в тренде. Купить символ наступающего праздника - елку или новогодний букет - уже можно в лесхозах по всей стране. Выращивают хвойных красавиц на специальных плантациях, а также в лесных питомниках. Все чаще интересуются елями в кадках - европейскими и голубыми. Кроме елей, можно выбрать декоративные сосны и кедры.