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В лесхозах Беларуси готовятся к хвойному ажиотажу

Приближение Нового года с запахом хвои. Вечнозеленые деревья снова в тренде. Купить символ наступающего праздника - елку или новогодний букет - уже можно в лесхозах по всей стране. Выращивают хвойных красавиц на специальных плантациях, а также в лесных питомниках. Все чаще интересуются елями в кадках - европейскими и голубыми. Кроме елей, можно выбрать декоративные сосны и кедры.

С 22 декабря в столице заработают елочные базары. Только в Минске развернут более 80 точек продаж. Активно будут торговать и в пригороде - в Боровлянах, Сенице, Валерьяново. Цена на иглистый товар будет отличаться в зависимости от места продажи.

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