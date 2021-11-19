В лесхозах Беларуси подготовили ульи для зимовки тысяч пчел

Мы используем для обработки щавелевую кислоту, полоски специальные клеим. Добавляем магний. Самое главное - не доверять даже самому себе до конца, надо перепроверять. Я кладу листик бумаги промасленный и смотрю осыпь клеща после обработки, чтобы лучше понимать, как эффективно действует наше средство. И в случае чего можно сделать повторную обработку.

Григорий Гурбо, пчеловод Воробьевского лесничества Слуцкого лесхоза

