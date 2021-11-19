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В лесхозах Беларуси подготовили ульи для зимовки тысяч пчел
С приближением зимы меняются привычки животных и насекомых. Так, к морозам утепляются и крылатые добытчики сладкого нектара. В лесхозах подготовили ульи для зимовки тысяч пчел. Пластины из пенополистирола, фольга и перьевые подушки - всем этим обкладывают пчелиные апартаменты, чтобы их обитатели не замерзли в суровых условиях погоды. А еще пчел обрабатывают от разных заболеваний и подкармливают перед консервацией до следующей весны.
Мы используем для обработки щавелевую кислоту, полоски специальные клеим. Добавляем магний. Самое главное - не доверять даже самому себе до конца, надо перепроверять. Я кладу листик бумаги промасленный и смотрю осыпь клеща после обработки, чтобы лучше понимать, как эффективно действует наше средство. И в случае чего можно сделать повторную обработку.
В этом сезоне лесничества получили хороший урожай меда. Общий сбор только по Минской области - более 25 тысяч тонн сладкого янтаря.
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