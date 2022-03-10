В лесхозах Минской области появятся новые объекты

Мы взяли одно из направлений - это производство европоддонов. Там не нужен высококачественный пиломатериал. И еще одна задача - сделать работу наших цехов безотходным производством. Мы сегодня уже получили сертификат и можем отгружать нашу высококачественную продукцию на европейский рынок. За прошлый год мы провели восстановление леса на 8 200 гектаров. В основном высаживали сосну.

Евгений Крискевич, гендиректор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения