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В лесхозах Минской области появятся новые объекты

Лесное хозяйство Минской области в этом году пополнится новыми значимыми объектами. В программе 22 инвестиционных промышленных проекта. Так, вслед за Борисовом, где в местном лесхозе строят уже второй цех по производству пеллет, выпуск древесных топливных гранул планируют наладить в Березинском, Червенском, Узденском и Логойском лесхозах. Низкосортную древесину задействуют и на новых производствах европоддонов, к примеру, в Вилейке, Слуцке и Копыле. Все они высокоприбыльные и ориентированы на экспорт.

Мы взяли одно из направлений - это производство европоддонов. Там не нужен высококачественный пиломатериал. И еще одна задача - сделать работу наших цехов безотходным производством. Мы сегодня уже получили сертификат и можем отгружать нашу высококачественную продукцию на европейский рынок. За прошлый год мы провели восстановление леса на 8 200 гектаров. В основном высаживали сосну.
Евгений Крискевич, гендиректор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

В прошлом году в лесхозах Минской области заготовили более 4,5 миллиона кубометров древесины. Произвели 411 тысяч метров кубических пиломатериалов, что на 13 % больше, чем в 2020-м. Среди главных внешнеэкономических направлений продаж - Россия, страны СНГ и Китай.

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