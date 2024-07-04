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В лесном массиве Заводского района Минска открыли экотропу "Шишки". Расскажем о премьере с сосновым ароматом

В туристическом навигаторе Минска появился новый объект с сосновым ароматом. В лесном массиве Заводского района столицы открыли экотропу "Шишки". Театрализованный праздник с интерактивом и дегустацией подготовили зеленоклассники 144-й школы Минска, творческие коллективы и предприятия города.

Инфраструктура экотропы наполнена колоритными архитектурными формами из дерева, уютными скамейками, кормушками, информационными стендами. Лесной маршрут расскажет о биоразнообразии Беларуси, особенностях хвойных пород и применении древесины в производстве.

Пока длительность зеленой дорожки - 350 метров. Экоучасток связывает школу, детский сад и жилой массив. В перспективе маршрут увеличится и пополнится новыми арт-объектами.

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