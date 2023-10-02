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В лесу под Ляховичами грибник нашел 20 снарядов времен минувшей войны
Житель Ляховичского района во время сбора грибов нашел снаряды времен минувшей войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
Грибник обнаружил старые боеприпасы вблизи городской лесополосы и сообщил о находке в милицию. На место происшествия выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 33933. По оценке специалистов, это были артиллерийские снаряды 155 калибра времен Великой Отечественной войны. Всего обнаружено 20 единиц.
Военнослужащие обследовали территорию. Других взрывных устройств не обнаружено. Найденные снаряды уничтожены.
В УВД напомнили: при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к потенциально опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.
Фото из открытых интернет-источников
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