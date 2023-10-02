В лесу под Ляховичами грибник нашел 20 снарядов времен минувшей войны

Грибник обнаружил старые боеприпасы вблизи городской лесополосы и сообщил о находке в милицию. На место происшествия выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 33933. По оценке специалистов, это были артиллерийские снаряды 155 калибра времен Великой Отечественной войны. Всего обнаружено 20 единиц.

В УВД напомнили: при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к потенциально опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.