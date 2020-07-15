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В летних лагерях проводят квесты по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях
Безопасное лето в столице для школьников. В одном из минских летних лагерей сегодня провели квест по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники ОСВОД продемонстрировали спасательное оснащение и напомнили, как правильно вести себя вблизи водоемов, что делать с подозрительными предметами - пояснили сотрудники милиции. А о том, как избежать неприятностей на дороге, - мастер-класс от столичной автоинспекции.
Детям напомнили и правила обращения с новым городским экотранспортом - самокатами, электровелосипедами и моноколесами. Посоветовали использовать такие девайсы только на тротуарах и оборудованных велодорожках, быть внимательными во время пересечения проезжей части.
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