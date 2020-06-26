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В летний период под контролем природоохранных организаций и артезианские скважины Минской области

Именно они обеспечивают водой жилые дома и предприятия региона. Средний срок службы каждой - около 20 лет. Специалисты проверяют состояние скважин, при необходимости их консервируют или ликвидируют. Сейчас такая работа активно ведется в Любанском районе. Всего в Минской области в этом году планируют прекратить работу 80 построек, которые отработали свой срок. Всего в Минской области около 8 тысяч действующих артезианских скважин.

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