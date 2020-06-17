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В зоне обслуживания сельских врачей людей летом стало больше

Только в Могилевском районе таких 243 населенных пункта, плюс больше сотни садоводческих товариществ. Кто-то уехалза город на самоизоляцию.Как за здоровьем людей следят в сельской местности - расскажет Андрей Ястребов.

Пластиковый щиток, две пары перчаток, маска, комбинезон. В такой экипировке выездная бригада 11-й Могилевской поликлиники сейчас работает ежедневно, несмотря на жару. Безопасность - превыше всего. Задача на этот рабочий день - взять анализ на инфекцию у контактов первого уровня. Александр Галюжин - один из них. Первый тест был отрицательным. На 14-й день самоизоляции пришло время сделать повторный.

А это уже Дашковская участковая больница. В 15 минутах езды от Могилева. Как и многие медучреждения, в условиях работы с пациентами с пневмониями поделена на две зоны: чистую и грязную. Налажена здесь и работа с пациентами на дому.


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Особое внимание - пожилым людям

В маршруте докторов 5 населенных пунктов. В день выходит до 20 адресов. Особое внимание - пожилым людям. Выписку рецептов делают дистанционно. Если нет возможности забрать лекарства из аптеки, людям привозят их домой.

Григорий

Моисеев

, заместитель главврача могилевск

ой поликлиники №

11:

се наши бригады оснащены пульсоксиметрами д

ля определения сутуации (процента

насыщения крови кислородом). Это

позволяет подтвердить или опровергнуть первые

подозрения на

пневмонию

у пациентов прямо на дому без посещения

учреждения здравоохранения".

Врачи рекомендуют придерживаться правил самоизоляции, носить маску и чаще мыть руки. Больше находиться на свежем воздухе.К такой рекомендации все больше прислушиваются городские жители. Особенно летом: стараются провести свой отпуск на даче или в деревне. Ведь это хорошая возможность дышать свежим воздухом и минимизировать риски распространения инфекции.

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