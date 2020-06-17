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В зоне обслуживания сельских врачей людей летом стало больше
Только в Могилевском районе таких 243 населенных пункта, плюс больше сотни садоводческих товариществ. Кто-то уехалза город на самоизоляцию.Как за здоровьем людей следят в сельской местности - расскажет Андрей Ястребов.
Пластиковый щиток, две пары перчаток, маска, комбинезон. В такой экипировке выездная бригада 11-й Могилевской поликлиники сейчас работает ежедневно, несмотря на жару. Безопасность - превыше всего. Задача на этот рабочий день - взять анализ на инфекцию у контактов первого уровня. Александр Галюжин - один из них. Первый тест был отрицательным. На 14-й день самоизоляции пришло время сделать повторный.
А это уже Дашковская участковая больница. В 15 минутах езды от Могилева. Как и многие медучреждения, в условиях работы с пациентами с пневмониями поделена на две зоны: чистую и грязную. Налажена здесь и работа с пациентами на дому.
Особое внимание - пожилым людям
В маршруте докторов 5 населенных пунктов. В день выходит до 20 адресов. Особое внимание - пожилым людям. Выписку рецептов делают дистанционно. Если нет возможности забрать лекарства из аптеки, людям привозят их домой.
Григорий
Моисеев
, заместитель главврача могилевск
ой поликлиники №
11:
"В
се наши бригады оснащены пульсоксиметрами д
ля определения сутуации (процента
насыщения крови кислородом). Это
позволяет подтвердить или опровергнуть первые
подозрения на
пневмонию
у пациентов прямо на дому без посещения
учреждения здравоохранения".
Врачи рекомендуют придерживаться правил самоизоляции, носить маску и чаще мыть руки. Больше находиться на свежем воздухе.К такой рекомендации все больше прислушиваются городские жители. Особенно летом: стараются провести свой отпуск на даче или в деревне. Ведь это хорошая возможность дышать свежим воздухом и минимизировать риски распространения инфекции.
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