В зоне обслуживания сельских врачей людей летом стало больше

Только в Могилевском районе таких 243 населенных пункта, плюс больше сотни садоводческих товариществ. Кто-то уехалза город на самоизоляцию.Как за здоровьем людей следят в сельской местности - расскажет Андрей Ястребов.



Пластиковый щиток, две пары перчаток, маска, комбинезон. В такой экипировке выездная бригада 11-й Могилевской поликлиники сейчас работает ежедневно, несмотря на жару. Безопасность - превыше всего. Задача на этот рабочий день - взять анализ на инфекцию у контактов первого уровня. Александр Галюжин - один из них. Первый тест был отрицательным. На 14-й день самоизоляции пришло время сделать повторный.



А это уже Дашковская участковая больница. В 15 минутах езды от Могилева. Как и многие медучреждения, в условиях работы с пациентами с пневмониями поделена на две зоны: чистую и грязную. Налажена здесь и работа с пациентами на дому.



