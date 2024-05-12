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В Лиде 11-летняя школьница выпала из аттракциона через секунды после запуска

В Лиде 11-летняя школьница выпала из аттракциона через секунды после запуска

В Лиде 11-летняя девочка выпала из аттракциона. Об этом сообщает БЕЛТА соссылкой наСледственныйкомитет.

Как предварительно стало известно, сегодня днем девочка вместе с мамой решили посетить парк развлечений, который несколько недель назад приехал в город. Ребенок захотел прокатиться на довольно экстремальном аттракционе Hammer. Не прошло и пары секунд после запуска аттракциона, как школьница упала с высоты. Сейчас она находится в больнице. Девочке оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента будут установлены Лидским районным отделом Следственного комитета. Особое внимание уделят вопросам обеспечения техники безопасности, а также причинам и условиям, которые повлекли травмирование ребенка.

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