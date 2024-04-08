В Лиде активно ведутся работы по строительству объездной дороги

Под стать автомобильным трендам дорожное обновление.

В Лиде в рамках государственной программы "Дороги Беларуси" реализуют масштабный транспортный проект - строительство объездной дороги.

Новая скоростная трасса позволит избавить райцентр от транзитного транспорта, улучшит транспортную инфраструктуру самого города. Уже завершается строительство первой очереди, а это участок дороги больше 4 километров.

Как Лида готовится стать логистически привлекательным регионом - репортаж Юрия Карнеловича.

Работа на самой масштабной дорожной строке Лидского района начинается с планерки. Объект непростой, выполнение всех этапов должно идти строго по графику. А значит, каждому подрядчику нужно довести четкий объем работ на день.

Первая строительная техника появилась в пригороде Лиды полтора года назад. Перед дорожниками стояла сложная задача - с нуля построить больше 4 километров современной скоростной трассы с велодорожками. Местность здесь болотистая, поэтому приходилось рыть котлованы до 7 метров в глубину. А перед путепроводами делать 15-метровую гравийную насыпь.

Комплекс земляных работ выполнен в полном объеме. Идет устройство дорожной одежды. Уже начали укладывать асфальтобетонное покрытие. Идет устройство пешеходных дорожек, велосипедных дорожек. В данный момент мы видим путепровод – устраивается гидроизоляция, чтобы сразу начать устройство асфальтобетонного покрытия. Генрих Широкий, директор ДСУ № 24 дорожно-строительного треста № 6 Г. Лиды

Путепровод длинной более 150 метров один из сложнейших объектов объездной дороги. Возводят его через железнодорожные пути и автомобильную трассу, при этом движение транспорта во время строительства не останавливалось. Готовность объекта более 80 %, сейчас обустраивают подъездные пути.

За смену такой экскаватор благоустраивает до полторы тысячи метров квадратных обочин. Машинист Виктор Зданович работает максимально оперативно, чтобы вовремя сдать объект. Живет в Лиде и новой дорогой планирует пользоваться сам.

Делаю откосы, чтобы было красиво. После меня пройдут люди с граблями, траву посеют и будет красивая дорога. По ней ездить нам. Гордость за такую дорогу, что мы строим. Сейчас в городе пробки большие. Сделается дорога, уберутся пробки, будет вообще шикарно. Виктор Зданович, машинист экскаватора ДСУ № 24 дорожно-строительного треста № 6 г. Лиды

Строительство ведется в несколько этапов в рамках госпрограммы "Дороги Беларуси". Первый самый сложный - чуть больше 4 километров, планируют сдать в ближайшее время. На очереди еще около 10. Проект для райцентра значимый - позволит разгрузить город от транзитного транспорта, который едет к границе с Литвой, и улучшить экологическую ситуацию.

Одновременно со строительством объездной дороги в Лиде ведутся работы еще на одном, не менее важном объекте - реконструкция улицы Красноармейской. Здесь строят путепровод над железной дорогой. Эта артерия связывает спальные районы с центром города.

Правильная логистика способна стать драйвером экономического роста региона. Чтобы сократить путь из новых микрорайонов к крупным промышленным предприятиям, пошли на беспрецедентные меры.

Для строительства этого объекта было снесено 8 домов, жилых домов. Предоставлено людям 14 квартир. С пониманием отнеслись жители города к этому проекту. Поставлена задача подрядчику в кратчайшие сроки построить этот объект. Андрей Коврига, директор КУДП "УКС Лидского района"

Лидчане готовы терпеть временные неудобства, связанные со стройкой. Раньше в часы пик здесь приходилось стоять в пробках около часа.