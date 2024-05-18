В Лиде на верность белорусскому народу присягнули более 70 новобранцев-пограничников

Каждый из них успешно освоил курс начальной подготовки. В течение непродолжительного, но достаточного для получения компетенций времени они получат воинскую специальность. Хочу отметить главное - в рядах нового пополнения Лидского пограничного отряда нет случайных парней. Все - молодые патриоты, преданные Республике Беларусь и белорусскому народу.

Александр Ким, начальник Лидского пограничного отряда