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В Лиде на верность белорусскому народу присягнули более 70 новобранцев-пограничников
На верность белорусскому народу в Лиде присягнули более 70 новобранцев-пограничников. Председатель Госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов лично поздравил военнослужащих.
За последние годы была проделана огромная работа по внедрению в систему охраны рубежей самых современных технических средств, обустройству подразделений границы и созданию достойных условий для несения службы. Пограничники Беларуси в любых условиях защищают мир и безопасность нашего народа, наше суверенное право свободно жить и трудиться на своей земле.
Каждый из них успешно освоил курс начальной подготовки. В течение непродолжительного, но достаточного для получения компетенций времени они получат воинскую специальность. Хочу отметить главное - в рядах нового пополнения Лидского пограничного отряда нет случайных парней. Все - молодые патриоты, преданные Республике Беларусь и белорусскому народу.
Традиционно отбор призывников проводился с учетом их гражданской специальности. Благодаря такому подходу территориальные органы погранслужбы комплектуются специалистами, чьи знания актуальны для выполнения задач, возложенных на стражей границ. Более половины новобранцев уже имеют трудовой стаж либо получили дипломы о среднем специальном или профессионально-техническом образовании.
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