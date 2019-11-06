В Лиде открылся новый детский сад

Еще один подарок к празднику. Его сегодня получили жители микрорайона Индустриальный в Лиде. Здесь открылся новый детский сад на 230 мест. Для дошкольного учреждения был разработан специальный дизайн, сочетающий функциональность и эстетику. Помещения оснащены современным оборудованием, есть спортивный и музыкальный залы, бассейн, предусмотрен компьютерный кабинет и сенсорная комната. Новый объект позволил создать 70 рабочих мест. Подарок жителям микрорайона нужен очень: раньше детей возили за несколько километров в город. За последние годы в Гродненской области открыто более 10 таких объектов. В стадии строительства еще несколько детских садов.