В Лиде прощаются с погибшими летчиками - почтить память пилотов-героев пришли сотни человек

Цветы и слова благодарности за подвиг. Сегодня в Лиде прощаются с погибшими летчиками 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы, где проходили службу пилоты. Дань памяти авиаторам отдают их родные и близкие, сослуживцы, провести в последний путь героев пришли сотни людей. Трагедия никого не оставила равнодушным - здесь земляки летчиков, коллеги-пограничники, спасатели, милиционеры. Поступок Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенконавсегда останется в сердце каждого белоруса.







Последние дни в каждом уголке Беларуси обсуждают трагическую новость - гибель экипажа Як-130. Ход расследования крушения самолета в Барановичах Александр Лукашенко держит на личном контроле. Президент поручил оказать поддержку семьям погибших летчиков и резко высказался о тех, кто хайпует на этой трагедии и очерняет память.



Не всякий человек способен совершить подвиг, но каждый мужчина, выбрав профессию военного летчика, знает, что может прийти секунда, когда надо сделать выбор - подчиниться инстинкту самосохранения или выполнить долг до конца. Героев майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко в последний путь отправят по традиции с воинскими почестями.



