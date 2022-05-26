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В Лиде прошел Республиканский турнир по футболу среди особенных детей
Спорт для особенных детей: сегодня в Лиде прошел Республиканский турнир по футболу среди воспитанников домов и школ-интернатов с особенностями психофизического развития. Соревнования организованы под эгидой Белорусского комитета "Спешиал Олимпикс" и при поддержке Президентского спортивного клуба. Семь команд, которые представляют все регионы страны, сразились на игровом поле. Также для ребят мастер-класс провели спортсмены-профессионалы - игроки футбольного клуба "Лида".
Цель нашего мероприятия - популяризация футбола как вида спорта среди людей, которые имеют те или иные особенности психофизического развития. И самое главное, что мы учим наших детей, спортсменов общаться с другими людьми, показывать свои способности, показывать, что они равные.
Они стремятся к тому, чтобы выступить лучше. Они тренируются, очень целенаправленно подходят к этому. Для них важна поездка, потому что они этим способом самоутверждаются. Это очень актуально для таких детей.
Кроме непосредственно спортивной составляющей, для участников турнира подготовили и культурно-развлекательную программу. Юные спортсмены посетили исторические памятники Лиды, побывали в музеях и пообщались со сверстниками.