В Лиде прошел Республиканский турнир по футболу среди особенных детей

Они стремятся к тому, чтобы выступить лучше. Они тренируются, очень целенаправленно подходят к этому. Для них важна поездка, потому что они этим способом самоутверждаются. Это очень актуально для таких детей.

Александр Петров, воспитатель Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития