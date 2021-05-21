В Лиде простились с погибшими летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко

Никита он не мог поступить иначе, потому что он был таким человеком. Я уверена, что командир его экипажа, наверное, приказывал ему прыгнуть, но он этого не сделал. Он остался с ним до конца и выполнил свой долг офицера, патриота, мужчины. Мы всегда его будем помнить.

Нина Медникова, классный руководитель Никиты Куконенко