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В Лиде простились с погибшими летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко

Цветы и слова благодарности за подвиг. Сегодня в Лиде простились с погибшими летчиками 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы, где проходили службу пилоты. Дань памяти авиаторам отдали их родные и близкие, сослуживцы. Провести в последний путь героев пришли сотни людей. Трагедия никого не оставила равнодушным. Поступок Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко навсегда останется в сердце каждого белоруса.

После отпевания в церкви майора Андрея Ничипорчика похоронили в Лиде.

В Полоцке попрощались с Никитой Куконенко. Прощание с офицером состоялось в центре культуры "Полоцк". Почтить память погибшего земляка пришли не только родные и друзья, но и нынешние кадеты, военнослужащие, люди, которые гордятся его героическим поступком.

Поступок Никиты говорит о том, что у нас нормальная молодежь, которая готова в любую минуту поступить по совести и совершить тот поступок, который требовался в этот момент и в этот час.
Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища
Никита он не мог поступить иначе, потому что он был таким человеком. Я уверена, что командир его экипажа, наверное, приказывал ему прыгнуть, но он этого не сделал. Он остался с ним до конца и выполнил свой долг офицера, патриота, мужчины. Мы всегда его будем помнить.
Нина Медникова, классный руководитель Никиты Куконенко

Никиту Куконенко похоронили на кладбище "Северное" в Полоцком районе. Ему было 22.


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