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В Лиде в молодом микрорайоне "Север" открылся новый детский сад на 190 мест

К 7 Ноября белорусы получают нужные и социально-важные подарки. В Лиде в молодом микрорайоне "Север" открылся новый детский сад на 190 мест. Современная планировка, просторные игровые и спальные помещения, бассейн, спортивный и актовый залы, кабинеты для занятий по интересам. Все это позволит воспитанникам получать комплексное дошкольное образование. Здесь действуют кружки декоративно-прикладного и художественного творчества, театральная группа. Будут проходить занятия по информатике и экологии. В ближайшее время откроются группы кратковременного пребывания, начнет работу "Материнская школа".


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"Намного удобнее, когда садик находится вблизи дома. Не надо ребенка никуда с утра возить далеко в садики. Все в шаговой доступности. Для нашего микрорайона нового этот садик был необходим. Мы безумно рады, что он открылся", - делится своими впечатлениями молодая мама.


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Этот микрорайон будет насчитывать около 35 тысяч жителей, поэтому данный социальный объект - конечно же, необходимость. И хотелось бы отметить, что у нас идет все логично – как грибы после дождя растут жилые дома. Появляется детский садик. Буквально на днях провели тендер по проектированию школы в данном микрорайоне. Все идет своим чередом.
Сергей Ложечник,председатель Лидского райисполкома

Стоимость строительства детского сада составила более 9 миллионов рублей. Средства были выделены по областной инвестиционной программе.

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