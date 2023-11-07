В Лиде в молодом микрорайоне "Север" открылся новый детский сад на 190 мест

Этот микрорайон будет насчитывать около 35 тысяч жителей, поэтому данный социальный объект - конечно же, необходимость. И хотелось бы отметить, что у нас идет все логично – как грибы после дождя растут жилые дома. Появляется детский садик. Буквально на днях провели тендер по проектированию школы в данном микрорайоне. Все идет своим чередом.

Сергей Ложечник,председатель Лидского райисполкома