В Лиде выпустили первые 20 автобусов из отечественных комплектующих

В Лиде на производственных мощностях Минского завода колесных тягачей освоили выпуск нового серийного пригородного автобуса "Неман". После введения в отношении завода санкций со стороны ЕС на предприятии приступили к разработке импортозамещающих узлов и агрегатов. В итоге получился новый автобус, собранный из отечественных материалов. Локализация производства - более 90 %. Уже собраны первые 20 автобусов, которые отправились к заказчикам.

