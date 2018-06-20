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В Лидском районе пенсионер собственными руками соорудил на берегу Немана целый спортивный городок
Десятки спортивных тренажеров, футбольное поле и даже свой мини-аквапарк. В Лидском районе пенсионер собственными руками соорудил на берегу Немана целый спортивный городок. Открыт он для всех желающих, причем совершенно бесплатно. Дети да и все отдыхающие довольны. Чего не скажешь о местной власти. Сомнение вызывает водный аттракцион, точнее его безопасность. Снести нельзя оставить. Споры, где поставить запятую, идут не первый год. В проблеме разбирался Юрий Карнелович.
О своих тренажерах Вячеслав Козел может рассказывать часами. Каждый год на лугу возле дома пенсионер своими силами устанавливает по два-три спортивных снаряда. Идеи подсматривает в Интернете или придумывает сам. Признается: главное - чтобы местной детворе нравилось, тогда и любовь к спорту появится. За пять лет стараниями пенсионера в деревне вырос целый спортивный городок.
Сегодня здесь отдыхают не только односельчане, гости приезжают даже из райцентра. Причем все абсолютно бесплатно, расходы по содержанию площадки пенсионер взял на себя.
Рядом с площадкой на Немане Вячеслав Иванович соорудил даже свой небольшой пляж. Установил буйки, построил деревянные спуски в воду. Однако по закону купаться здесь запрещено. Говорят: течение очень быстрое, да и дно водолазы не обследовали.
В местном сельсовете проблему решили просто. Установили на берегу запрещающие знаки. Предупреждают об опасности и еще одного объекта - мини-аквапарка. А он, к слову, гордость изобретательного сельчанина и любимое место отдыха детворы. Еще бы - не в каждом городе такое развлечение есть! Но власти неумолимы: испытаний самодельная конструкция не проходила, ГОСТам не соответствует. А значит демонтаж - и точка.
Валерий Колодко, председатель Гончарского сельского исполнительного комитета (Лидский район): "Не соответствует требованиям эта горка с бассейном, которая сделана самостоятельно. Я считаю, что ее надо демонтировать, так как существует определенная опасность там. Ну и до сих пор я призываю жителей, чтобы стараться как-то ограничить доступ на эту горку".
Но чтобы не потерять бренд деревни с "первым сельским аквапарком" (еще бы: в выходные сюда приезжают до сотни человек!), сельсовет предложил альтернативу. Взамен старой конструкции поставят надувную горку. Вячеслав Козел соглашается: все-таки безопасность отдыхающих на первом месте. И придумывает уже новые тренажеры для любителей спорта. Только теперь о них еще на стадии чертежа первыми узнают местные власти.
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