В лимонарии ботанического сада спеет цитрусовый урожай

Цветотерапия в лимонарии ботанического сада. В экзотической оранжерее спеет цитрусовый урожай. Сочные желтые и оранжевые плоды растут в субтропических условиях - с высокой влажностью и температурой 16 градусов. Иногда экзотические деревья плодоносят и по три раза в год. Одно дерево за это время может принести 300 лимонов. Лимонарий в ботаническом саду появился почти 30 лет назад, в нем растет 120 видов цитрусовых.