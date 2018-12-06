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В лимонарии ботанического сада спеет цитрусовый урожай
Цветотерапия в лимонарии ботанического сада. В экзотической оранжерее спеет цитрусовый урожай. Сочные желтые и оранжевые плоды растут в субтропических условиях - с высокой влажностью и температурой 16 градусов. Иногда экзотические деревья плодоносят и по три раза в год. Одно дерево за это время может принести 300 лимонов. Лимонарий в ботаническом саду появился почти 30 лет назад, в нем растет 120 видов цитрусовых.
Кроме цитрусовых - лимонов, апельсинов, мандаринов, можно увидеть кофейное, банановое, оливковое деревья и гранат.
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