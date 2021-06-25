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В. Липский в еженедельной программе "Смысл жизни"
В чем "Смысл жизни" автора, на чьих книгах выросло не одно поколение детей? Владимир Липский расскажет сам в еженедельной программе "Смысл жизни" на "Беларусь 1". Как основатель фестиваля народного юмора "Автюки" подарил коня детям в школу, установил родство с Якубом Коласом и променял большое будущее чиновника на детский журнал и вот уже 42 года возглавляет "Вясёлку". Герой этого выпуска - младший в многодетной семье - 6-й, единственный, кого не сильно затронула война, ведь к моменту освобождения Беларуси ему было всего 4 года.
О подвиге родителей, которые в землянке растили детей, о сказках из детства и произведениях Коласа, которые мама рассказывала наизусть, о любимых книгах. Об этом и не только из истории Владимира Липского смотрите в программе "Смысл жизни" завтра в 8:30 перед утренним выпуском новостей.
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