В. Липский в еженедельной программе "Смысл жизни"

В чем "Смысл жизни" автора, на чьих книгах выросло не одно поколение детей? Владимир Липский расскажет сам в еженедельной программе "Смысл жизни" на "Беларусь 1". Как основатель фестиваля народного юмора "Автюки" подарил коня детям в школу, установил родство с Якубом Коласом и променял большое будущее чиновника на детский журнал и вот уже 42 года возглавляет "Вясёлку". Герой этого выпуска - младший в многодетной семье - 6-й, единственный, кого не сильно затронула война, ведь к моменту освобождения Беларуси ему было всего 4 года.