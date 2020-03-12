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В Литературном музее Янки Купалы состоится встреча из цикла "Радыё: на хвалі мастацтва"
Каким было радио в 50-е годы прошлого века? О техническом совершенствовании и активном создании радиофонотеки, освоении новых жанров и обогащении содержания этого периода сегодня вечером расскажут наши коллеги с канала "Культура" Белорусского радио. В Литературном музее Янки Купалы в 19 часов состоится очередная встреча из цикла "Радыё: на хвалі мастацтва" - это праздничный проект к 95-летнему юбилею отечественного вещания.
Посетители услышат уникальные архивные записи: рассказы Янки Брыля, выступления Якуба Коласа и русского советского поэта Константина Симонова на III Съезде белорусских писателей. Своими личными историями, связанными с радио и служением ему, поделятся народная артистка Беларуси Мария Захаревич, внучка Якуба Коласа и Янки Мавра Мария Мицкевич, бывший теле- и радиодиктор Екатерина Егорова, а также музыкальный редактор Белорусского радио Людмила Митакович. Во время вечера будет вестись запись для радиоверсии, которая прозвучит на канале "Культура" 30 марта.
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