В Литературном музее Янки Купалы состоится встреча из цикла "Радыё: на хвалі мастацтва"

Каким было радио в 50-е годы прошлого века? О техническом совершенствовании и активном создании радиофонотеки, освоении новых жанров и обогащении содержания этого периода сегодня вечером расскажут наши коллеги с канала "Культура" Белорусского радио. В Литературном музее Янки Купалы в 19 часов состоится очередная встреча из цикла "Радыё: на хвалі мастацтва" - это праздничный проект к 95-летнему юбилею отечественного вещания.



Посетители услышат уникальные архивные записи: рассказы Янки Брыля, выступления Якуба Коласа и русского советского поэта Константина Симонова на III Съезде белорусских писателей. Своими личными историями, связанными с радио и служением ему, поделятся народная артистка Беларуси Мария Захаревич, внучка Якуба Коласа и Янки Мавра Мария Мицкевич, бывший теле- и радиодиктор Екатерина Егорова, а также музыкальный редактор Белорусского радио Людмила Митакович. Во время вечера будет вестись запись для радиоверсии, которая прозвучит на канале "Культура" 30 марта.