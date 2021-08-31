Впервые конкурс на место составил 3,5 человека. Ребята успешные и в языках, и в математике, и в спорте. Наш лицей знают и хотят поступить. Мы являемся обыкновенный школой, но вместе с тем имеем свою специфику. 7-11 классы - ребята изучают профподготовку. В ее состав входят основа права, история МВД и физподготовка будущего защитника Отечества.

Ольга Радион, замначальника учебного отдела Специализированного лицея МВД Беларуси