В Литве совершено нападение на российских дальнобойщиков

Минувшей ночью на территории Литвы было совершено нападение на российских дальнобойщиков. Их машины обстреляли из пневматического оружия. При этом хулиганы скандировали: "Слава Украине". Ни полиция, ни пограничники атаку не пресекли, хотя все произошло на погранпереходе. В последние недели Литва взяла курс на эскалацию: сперва ввела частичную блокаду Калининградской области, теперь мешает Евросоюзу внести изменения в санкционный пакет. Он бы установил свободный режим транзита для российского эксклава. Сегодняшнее нападение - еще одна провокация из того же ряда.