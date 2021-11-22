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В логистический центр для беженцев приехала делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге

Возвращаемся к ситуации на границе. Сегодняшний день там обещает быть насыщенным. Буквально полчаса назад в центр приехала делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге для знакомства с обстановкой, в том числе с тем, как организована помощь беженцам. Все подробности узнаем у корреспондента Александра Смирнова (видео).

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