В логистический центр для беженцев приехала делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге

Возвращаемся к ситуации на границе. Сегодняшний день там обещает быть насыщенным. Буквально полчаса назад в центр приехала делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге для знакомства с обстановкой, в том числе с тем, как организована помощь беженцам. Все подробности узнаем у корреспондента Александра Смирнова (видео).