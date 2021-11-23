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В логистический центр прибыл новый гуманитарный груз, также рядом развернули полевую баню

Пока евродемократы бездействуют и изредка наведываются на экскурсию в лагерь беженцев, Беларусь продолжает оказывать всю необходимую помощь людям, которые оказались в заложниках ситуации. Новый день принес новые тревоги. Зима уже вовсю чувствуется, а значит, беженцы нуждаются в дополнительной теплой одежде и медикаментах. Сегодня в центр прибыл новый гуманитарный груз от белорусов. Рядом с логистическим центром развернули и полевую баню. Ну, а кому доставил радость первый снег, так это детям. К счастью, малыши еще до конца не осознают, через что приходится пройти родителям ради их будущего.

На границе продолжает работу съемочная группа "Беларусь 1". На связи Александр Смирнов. У него последняя информация к этому часу (видео).

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