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В логистическом центре "Брузги" находится около 2 тысяч беженцев

Сегодня пошла четвертая неделя пребывания беженцев на границе. Каждый новый день несет новые ожидания. И, к сожалению, разочарования от бездействия европейских чиновников.

Сейчас в логистическом центре "Брузги" около 2 тысяч беженцев.

Как они встречают утро? С места событий расскажет Лидия Заблоцкая (прямая трансляция).


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