В логистическом центре делается все, чтобы улучшить бытовые условия беженцев

Уже третью неделю беженцы ожидают от ЕС открытия гуманитарного коридора. При этом наша страна не смогла остаться в стороне от людей, брошенных в сложной ситуации: каждый день тысячи неравнодушных белорусов передают им все необходимое - от еды до медикаментов. Делается все, чтобы улучшить бытовые условия беженцев, и сегодня там начали устанавливать полевую баню. Также стало известно, что из Минска на родину отправилась еще одна группа. Корреспонденты продолжают следить за всем, что происходит на границе. На связи со студией Александр Смирнов (видео).