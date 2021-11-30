В логистическом центре для беженцев организуют временный молитвенный дом

"Беларусь 1" продолжает следить за ситуацией в лагере беженцев на белорусско-польской границе.

За три недели нахождения во временном перевалочном пункте в Брузгах 130 беженцам медики оказали помощь - как амбулаторную, так и стационарную. Всего же консультацию от белорусских специалистов получили более тысячи человек. Бригады скорой помощи работают здесь круглосуточно. Зима близко, потому специалисты здравоохранения Гродно накануне открыли у центра стационарный медпункт. Ночью там уже обследовали человека, которому стало плохо. Буквально час назад прошла смена бригад скорой помощи, и за это время уже обратились 5 человек, из них трое - дети.

Среди беженцев уже ходят разговоры с просьбами к белорусским волонтерам помочь с организацией временного молитвенного дома. Об этом также накануне заявил Виктор Лискович. Просьбу учтут, о реализации думают уже сейчас. А парикмахерская уже открылась. Так называемый объект соцкультбыта функционирует в первую очередь для детей. Привести юные головы в порядок и заодно получить опыт приехали работники ученической парикмахерской из колледжа бытового обслуживания населения. В помощь им даже беженцы с парикмахерскими навыками.