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В логистическом центре для беженцев работают спасатели, медики и волонтеры

При этом беженцы, которые находятся на белорусско-польской границе, каждый день ожидают разрешения ситуации и открытия гуманитарного коридора. Наша страна оказывает всюнеобходимую помощь иностранцам в логистическом центре, работают спасатели, медики, волонтеры. На связи с Александр Камович (видео).

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